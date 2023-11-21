Седов Данил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Данил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Седов Семён Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станислав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Валерий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульджинова Мадина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Динара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Эмма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Владимир Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968

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