Седов Данил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Седов Семён Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станислав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульджинова Мадина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Динара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Эмма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968