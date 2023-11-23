Мавра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Яковлев
Рождение ребёнка
1723
Сын: Михаил Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Яковлев
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анастасия Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Яковлев
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агриппина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Яковлев
Смерть
Неизвестно