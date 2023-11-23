Мавра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Яковлева

Мавра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Яковлев

Рождение ребёнка
1723

Сын: Михаил Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Яковлев

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анастасия Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Яковлев

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агриппина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.