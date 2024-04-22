Быкова (Гусякова) Лилия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Гусякова) Лилия Федорова

Место рождения

Менжинское, Сладковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

04.08.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гусякова Мария Дмитриевна

Менжинское, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.11.1961

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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