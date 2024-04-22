Быкова (Гусякова) Лилия Федорова
Место рождения
Дата рождения04.08.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.11.1961
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно