Чеботько (Горелая) Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1908
Рождение ребёнка
02.03.1912
Сын: Чеботько Александр Макарович
Отец ребёнка: Чеботько Макар Несторович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно