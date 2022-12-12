Чеботько (Горелая) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько (Горелая) Агриппина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1908

Муж: Чеботько Макар Несторович

Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Чеботько Александр Макарович

Отец ребёнка: Чеботько Макар Несторович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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