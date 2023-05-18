Никулин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.2007
Мать ребёнка: Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Никулина Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
29.12.2015
Дочь: Никулина Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна