Парыгина Наталья Деомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина Наталья Деомидовна

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Место рождения

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.05.1924

Дата смерти

09.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1947 по 1954
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Место жительства
По 1947
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1954
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1961
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1961
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.2016
Тула, город Тула, Тульская область
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