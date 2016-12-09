Парыгина Наталья Деомидовна
Место рождения
Дата рождения22.05.1924
Дата смерти09.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1947 по 1954
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Место жительства
По 1947
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1954
Место жительства
С 1961
Место жительства
По 1961
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.2016