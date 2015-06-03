Борзенков Александр Иванович
Место рожденияСтарооскольский район Белгородской области
Дата рождения22.03.1968
Дата смерти03.06.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Старооскольский район Белгородской области
Бракосочетание
12.08.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
03.06.2015
Московская область
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
кладбище при Соборном храме благоверного Игоря Черниговского, Ново-Переделкино