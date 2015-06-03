Борзенков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзенков Александр Иванович

Борзенков Александр Иванович

avatar

Место рождения

Старооскольский район Белгородской области

Дата рождения

22.03.1968

Дата смерти

03.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Старооскольский район Белгородской области
Бракосочетание
12.08.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
03.06.2015
Московская область
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
кладбище при Соборном храме благоверного Игоря Черниговского, Ново-Переделкино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close