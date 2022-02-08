Бережная Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережная Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1982

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1982

Отец: Зак Марк Лейбович

Мать: Бережная Зинаида

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