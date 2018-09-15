Юсупов Габдулла Фаткуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Габдулла Фаткуллович

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Место рождения

Бурили, Казахстан

Дата рождения

15.09.1899

Дата смерти

24.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурили, Казахстан
Место жительства
По 1919
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1919 по 1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1930 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1938
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1946 по 1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1963 по 1969
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.10.1969
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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