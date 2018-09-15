Юсупов Габдулла Фаткуллович
Место рожденияБурили, Казахстан
Дата рождения15.09.1899
Дата смерти24.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бурили, Казахстан
Место жительства
По 1919
Уральск, Казахстан
Место жительства
С 1919 по 1930
Место жительства
С 1930 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1938
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1946 по 1963
Место жительства
С 1963 по 1969
Смерть
24.10.1969