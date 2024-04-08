Боженова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Анисья Фетисова

Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Боженов Михей Феклистов

Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Боженов Семён Феклистов

Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Феклист Иванович

Смерть
Неизвестно
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