Боженова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Анисья Фетисова
Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Боженов Феклист Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно