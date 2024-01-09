Хабарова (Долженкова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабарова (Долженкова) Александра Михайловна

Хабарова (Долженкова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

06.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1954

Дочь: Костромина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Хабаров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
02.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
07.12.1959

Сын: Хабаров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
01.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ртищева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович

Смерть
06.04.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close