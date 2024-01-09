Хабарова (Долженкова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти06.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1954
Дочь: Костромина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Хабаров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
02.11.1957
Рождение ребёнка
07.12.1959
Сын: Хабаров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
03.01.1962
Рождение ребёнка
01.11.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ртищева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Хабаров Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
06.04.1982