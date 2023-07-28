Шохина Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1872

Сын: Шохин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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