Шохина Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1872
Отец ребёнка: Шохин Иван Яковлевич
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно