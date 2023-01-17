Харитонова (Широкова) Антонина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Широкова) Антонина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1887

Дочь: Харитонова Ольга

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Харитонова Вера Евстратьевна

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Рождение ребёнка
24.06.1890

Сын: Харитонов Петр

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1895

Дочь: Харитонова Татьяна

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Харитонов Дмитрий Евстратьевич

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Черемных Надежда

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Галина

Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Uzbekistan
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