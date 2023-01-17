Харитонова (Широкова) Антонина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1887
Дочь: Харитонова Ольга
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Рождение ребёнка
25.04.1889
Дочь: Харитонова Вера Евстратьевна
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Рождение ребёнка
24.06.1890
Сын: Харитонов Петр
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1895
Дочь: Харитонова Татьяна
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Харитонов Дмитрий Евстратьевич
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Черемных Надежда
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Галина
Отец ребёнка: Харитонов Евстратий Галактионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1933
Uzbekistan