Barabtarlo Rukhlya Leya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barabtarlo Rukhlya Leya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1869

Сын: Barabtarlо Ikhil

Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Shor Khava

Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Kogan (כהן) Lana

Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
21.06.1903
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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