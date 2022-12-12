Barabtarlo Rukhlya Leya
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1869
Сын: Barabtarlо Ikhil
Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Shor Khava
Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Kogan (כהן) Lana
Отец ребёнка: Barabtarlо Lipa
Смерть
21.06.1903