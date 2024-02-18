Дуленин Александр Валенитнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленин Александр Валенитнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
30.09.1972

Жена: не указана

Бракосочетание
30.09.1972

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1973

Сын: Дуленин-Селичев Олег Александрович

Мать ребёнка: Егорова-Дуленина-Селичева Наталья Евгеньевна

Развод
28.08.1978

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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