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Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

14.09.1782

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Артемий Самойлович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Баяндина Степанида Артемьевна

Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Баяндина Гликерия Артемьевна

Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1771

Сын: Баяндин Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Баяндин Лев (Леонтий) Артемьевич

Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
14.09.1782
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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