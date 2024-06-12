Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти14.09.1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Баяндина Степанида Артемьевна
Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Баяндина Гликерия Артемьевна
Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Баяндин Лев (Леонтий) Артемьевич
Отец ребёнка: Баяндин Артемий Самойлович
Смерть
14.09.1782