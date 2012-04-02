Миронов Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Александр Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2012

Отец: Миронов Олег НН

Мать: Агапова Ольга НН

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