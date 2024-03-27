Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1899
Дата смерти28.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1899
Рождение ребёнка
02.03.1920
Рождение ребёнка
17.11.1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
22.12.1930
Бракосочетание
Около 1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
28.04.1980
Похороны
Неизвестно