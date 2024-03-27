Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1899

Дата смерти

28.04.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1899

Отец: Новисов Рувим

Мать: Новисова (Алашкевич) Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Рождение ребёнка
02.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Файвиш (Павел)

Рождение ребёнка
17.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Файвиш (Павел)

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Файвиш (Павел)

Рождение ребёнка
22.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Файвиш (Павел)

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Литвин Файвиш (Павел)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
28.04.1980
Похороны
Неизвестно

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