Захарова (Захарова) Агафья Евтропьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Елизавета Евтропьевна
Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: Кондратьева Екатерина Евтропьевна
Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович
Якутия
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Захаров Евсей Евтропьевич
Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович