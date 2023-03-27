Захарова (Захарова) Агафья Евтропьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Агафья Евтропьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Елизавета Евтропьевна

Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович

Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: Кондратьева Екатерина Евтропьевна

Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович

Якутия
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Захаров Евсей Евтропьевич

Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Евтропьевич

Отец ребёнка: Захаров Евтропий Евстратович

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