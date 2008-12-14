Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович

Место рождения

Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

14.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: Унагаев Иван

Мать: Унагаева Павлина

Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
01.09.1948

Дочь: Раиса Иннокентьевна

Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична

Рождение ребёнка
01.08.1954

Сын: Унагаев Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична

хутор, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Унагаев Вилен (Вилька) Иннокентьевич

Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Унагаева Мария Никитична

Военная награда
Неизвестно
Унагаев Иннокентий Иванович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
14.12.2008
Шерагол
Похороны
Неизвестно
Кудара-Сомон, Россия
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