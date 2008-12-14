Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович
Место рожденияБурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти14.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: Унагаев Иван
Мать: Унагаева Павлина
Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
01.09.1948
Дочь: Раиса Иннокентьевна
Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична
Рождение ребёнка
01.08.1954
Сын: Унагаев Иван Иннокентьевич
Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична
хутор, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Унагаев Вилен (Вилька) Иннокентьевич
Мать ребёнка: Унагаева Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Унагаева Мария Никитична
Военная награда
Неизвестно
Унагаев Иннокентий Иванович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1918 Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
14.12.2008
Шерагол
Похороны
Неизвестно
Кудара-Сомон, Россия