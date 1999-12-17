Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра
Место рождения
Дата рождения04.11.1915
Дата смерти17.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915
Отец: Бутусов Иван
Свидетельство о рождении РД №347344 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Образование
Неизвестно
Начальное | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниципального района | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 1
Бракосочетание
25.11.1935
Справка о заключении брака №59 от 15 февраля 2019 г. | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
25.11.1936
Сын: Аникеев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Аникеев Николай Иванович
Свидетельство о рождении №194038 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
28.11.1939
Сын: Аникеев Виталий
Отец ребёнка: Аникеев Николай Иванович
Работа или профессия
1943
Колхозница | Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 90-91 | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниц... Показать все
Работа или профессия
С 1944 по 1945
Заготовка зерна | Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 90-91 | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского ... Показать все
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Колхозница | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниципального района | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 3
Рождение ребёнка
09.02.1953
Сын: Аникеев Александр
Отец ребёнка: Аникеев Николай Иванович
Военная награда
28.01.1994
Юбилейная медаль «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.» | Удостоверение к юбилейной медали «50 Лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» К №9807276 | Родовой архивный фонд Домрачевых | разв... Показать все
Смерть
17.12.1999
Свидетельство о смерти I-РУ №528428 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
19.12.1999