Быкова Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1876

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Быков Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.09.1877

Дочь: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Быков Тимофей Афанасьевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Тимофей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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