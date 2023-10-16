Быкова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1876
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Быков Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.09.1877
Дочь: Вьялкина Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Быков Тимофей Афанасьевич
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно