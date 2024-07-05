Berman Elizaveta Naum 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Berman Elizaveta Naum

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

29.08.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Berman) Rivka

Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885

Сын: Berman Mikhail Isaak

Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Polianova (Berman) Sharlotta Isaak

Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif

Рождение ребёнка
1901

Сын: Berman Vladimir Isaak

Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif

Смерть
29.08.1936

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