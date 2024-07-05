Berman Elizaveta Naum
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти29.08.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Berman) Rivka
Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Berman Mikhail Isaak
Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Polianova (Berman) Sharlotta Isaak
Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Berman Isaak Iosif
Смерть
29.08.1936