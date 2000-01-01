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Вершинин Антон Львович

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Место рождения

Петухи (Ягутки)

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вершинин Лев Тимофеевич

Мать: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи (Ягутки)
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