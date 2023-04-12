Попов Родион Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Родион Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1991

Отец: Попов Артур Геннадьевич

Мать: Свистунова Елена Владимировна

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