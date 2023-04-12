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Попов Родион Артурович
Попов Родион Артурович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1991
Пол
Мужской
Отец
Попов Артур Геннадьевич
Мать
Свистунова Елена Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1991
Отец:
Попов Артур Геннадьевич
Мать:
Свистунова Елена Владимировна
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