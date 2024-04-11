Буллер Давид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1922
Дата смерти15.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
02.09.1948
Дочь: Казанцева (Буллер) Роза Давидовна
Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева
Рождение ребёнка
06.08.1951
Рождение ребёнка
02.01.1954
Рождение ребёнка
05.02.1956
Смерть
15.04.1978