Буллер Давид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буллер Давид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1922

Дата смерти

15.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1884 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922

Отец: Буллер Петр Генрихович

Мать: Кирш (Кирш) Екатерина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Бракосочетание
1947

Жена: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Рождение ребёнка
02.09.1948

Дочь: Казанцева (Буллер) Роза Давидовна

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Рождение ребёнка
06.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Рождение ребёнка
05.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Смерть
15.04.1978

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