Тимина (Кугергина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина (Кугергина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1931

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1658

Сын: Тимин Альберт Алексеевич

Отец ребёнка: Тимин Алексей Григорьевич

Рождение
24.07.1931

Отец: Кугергин Николай Павлович

Мать: Кугергина (Иванова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1955

Сын: Тимин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Тимин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Тимина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Тимин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1965

Дочь: Тимина Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Тимин Алексей Григорьевич

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