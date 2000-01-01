Минюхина (Хромцова) Афанасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхина (Хромцова) Афанасия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Глафира Александровна

Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Минюхина Зоя Александровна

Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минюхин Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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