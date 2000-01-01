Минюхина (Хромцова) Афанасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Глафира Александровна
Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Минюхина Зоя Александровна
Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Минюхин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно