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Perdel Jaan
Perdel Jaan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1851
Дата смерти
03.08.1854
Пол
Мужской
Отец
Perdel Johan
1828 г.р.
Мать
Perdel (Mitt) Lena
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1851
Отец:
Perdel Johan
Мать:
Perdel Lena
Смерть
03.08.1854
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