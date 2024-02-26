Анна Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1867 ст.
Сын: Андрей Тимофеев (Ич)
Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.
Сын: Иван Тимофеев (Ич)
Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.
Дочь: Федосья Тимофеева (Вна)
Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)
Смерть
Неизвестно