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Анна Ильина (Чна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Тимофей Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
10.10.1867 ст.

Сын: Андрей Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
19.09.1871 ст.

Сын: Иван Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.

Дочь: Федосья Тимофеева (Вна)

Отец ребёнка: Тимофей Николаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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