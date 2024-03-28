Юрко Моисей Давидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрко Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Юрко Ирина Моисеевна
Мать ребёнка: Юрко Хима
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Юрко Хима
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Юрко Хфеня Моисеевна
Мать ребёнка: Юрко Хима
Рождение ребёнка
12.05.1913
Дочь: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна
Мать ребёнка: Юрко Хима
Смерть
Неизвестно