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Юрко Моисей Давидович

Место рождения

Зачепиловка, Мачехская волость, Полтавский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрко Давид

Мать: не указана

Зачепиловка, Мачехская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Юрко Ирина Моисеевна

Мать ребёнка: Юрко Хима

Рождение ребёнка
1903

Сын: Юрко Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Юрко Хима

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Юрко Хфеня Моисеевна

Мать ребёнка: Юрко Хима

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Лебедин (Юрко) Полина Моисеевна

Мать ребёнка: Юрко Хима

Смерть
Неизвестно
Зачепиловка, Мачехская волость, Полтавский уезд

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