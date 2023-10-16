Литвинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Отец: Литвинов Иван Матвеевич
Мать: Литвинова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1927
Дочь: Литвинова (Литвинова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Литвинова (Путилина) Анна Максимовна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно