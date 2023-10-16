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Литвинов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: Литвинов Иван Матвеевич

Мать: Литвинова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Путилина) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Путилина) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
19.06.1927

Дочь: Литвинова (Литвинова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Литвинова (Путилина) Анна Максимовна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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