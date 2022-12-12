Клыков Аким Кирикович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Клыков Кирик Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клыкова Акилина Михиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1834