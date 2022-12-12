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Клыков Аким Кирикович

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Место рождения

Болотиха

Дата рождения

1806

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Клыков Кирик Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Клыков Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Клыков Елисей Иоакимович

Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Клыков Фёдор Иоакимович

Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Клыков Яков Иоакимович

Мать ребёнка: Клыкова Акилина Михиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клыкова Акилина Михиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1834
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