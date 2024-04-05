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Solak Jan

Место рождения

Knurowiec/Brańszczyk

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Solak Maciej

Мать: Solak (Ostrowska) Justyna

Бракосочетание
05.02.1828

Жена: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
18.01.1831

Дочь: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
18.01.1831

Сын: Solak Piotr (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
31.07.1833

Сын: Solak Piotr (Z Bliźniąt) Solak/

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
31.07.1833

Дочь: (Solak) Katarzyna (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
10.03.1836

Сын: Solak Józef

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Рождение ребёнка
26.10.1838

Дочь: (Solak) Marianna

Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna

Смерть
Неизвестно

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