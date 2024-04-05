Solak Jan
Место рожденияKnurowiec/Brańszczyk
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Solak Maciej
Бракосочетание
05.02.1828
Жена: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
18.01.1831
Дочь: Rosińska (Solak) Agnieszka (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
18.01.1831
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
31.07.1833
Сын: Solak Piotr (Z Bliźniąt) Solak/
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
31.07.1833
Дочь: (Solak) Katarzyna (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
10.03.1836
Сын: Solak Józef
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Рождение ребёнка
26.10.1838
Дочь: (Solak) Marianna
Мать ребёнка: Solak (Jachna) Anna
Смерть
Неизвестно