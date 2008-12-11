Жолобова Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобова Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1948

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948

Отец: Новиков Федор Михайлович

Мать: Новикова Ираида Николаевна

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