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Жолобова Галина Федоровна
Жолобова Галина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1948
Пол
Женский
Отец
Новиков Федор Михайлович
1922 г.р.
Мать
Новикова Ираида Николаевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948
Отец:
Новиков Федор Михайлович
Мать:
Новикова Ираида Николаевна
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