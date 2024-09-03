Пичкалева (Кузнецова) Ирина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Кузнецова) Ирина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Пичкалев Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
09.10.1879

Сын: Пичкалев Иван Иванов

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
14.01.1882

Дочь: Панькова (Пичкалев) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лехтина (Пичкалев) Анна Иванова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Головнина (Пичкалев) Федора Иванова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
25.10.1893

Дочь: Березин (Пичкалев) Прасковья Иваанова

Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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