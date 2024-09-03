Пичкалева (Кузнецова) Ирина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1877
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
09.10.1879
Сын: Пичкалев Иван Иванов
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
14.01.1882
Дочь: Панькова (Пичкалев) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лехтина (Пичкалев) Анна Иванова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Головнина (Пичкалев) Федора Иванова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
25.10.1893
Дочь: Березин (Пичкалев) Прасковья Иваанова
Отец ребёнка: Пичкалев Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно