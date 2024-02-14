Петруч Бикбович
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силевар
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Юльтимирова (Петрусев) Сайраслу
Мать ребёнка: Силевар
Рождение ребёнка
1889
Сын: Петрусев Иштук
Мать ребёнка: Силевар
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Илмучева (Петрусев) Милибика
Мать ребёнка: Силевар
Рождение ребёнка
1894
Сын: Петрусев Миллекай Петрусевич
Мать ребёнка: Силевар
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петрусев Падияр Петрусевич
Мать ребёнка: Силевар
Похороны
Неизвестно