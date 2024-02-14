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Петруч Бикбович

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силевар

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Юльтимирова (Петрусев) Сайраслу

Мать ребёнка: Силевар

Рождение ребёнка
1889

Сын: Петрусев Иштук

Мать ребёнка: Силевар

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Илмучева (Петрусев) Милибика

Мать ребёнка: Силевар

Рождение ребёнка
1894

Сын: Петрусев Миллекай Петрусевич

Мать ребёнка: Силевар

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петрусев Падияр Петрусевич

Мать ребёнка: Силевар

Смерть
После 1908
Похороны
Неизвестно

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