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Сенков Ермолай Петров

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Сенков Петр Михайлов

Мать: Сенкова Дарья Петрова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Мавра Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Пелагея Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Сенкова Катерина Ермолаева

Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Сенкова Василиса Ермолаева

Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Сенков Аврам Ермолаев

Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Сенкова Марья Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Сенков Авксентий Ермолаев

Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Сенков Тарас Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Сенкова Акилина Ермолаева

Мать ребёнка: Сенкова Мавра Романова

Смерть
Неизвестно

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