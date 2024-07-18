Сенков Ермолай Петров
Место рождения
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Сенков Петр Михайлов
Мать: Сенкова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенкова Мавра Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Сенкова Катерина Ермолаева
Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Сенкова Василиса Ермолаева
Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Сенкова Марья Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Сенков Авксентий Ермолаев
Мать ребёнка: Сенкова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1799 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Сенкова Акилина Ермолаева
Мать ребёнка: Сенкова Мавра Романова
Смерть
Неизвестно