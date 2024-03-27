(Ситдикова) Минлекяй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Гареева Зухра Мухаметсадыкова
Отец ребёнка: Ситдикова Мухаметсадык
Деревня Кулаева, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1882
Деревня Каинлыково, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Каинлыково, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия