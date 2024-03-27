(Ситдикова) Минлекяй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ситдикова) Минлекяй

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Гареева Зухра Мухаметсадыкова

Отец ребёнка: Ситдикова Мухаметсадык

Деревня Кулаева, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1882
Деревня Каинлыково, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Каинлыково, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
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