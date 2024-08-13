Поленников Трофим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1841
Дата смерти04.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1841
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866
Рождение ребёнка
18.08.1868
Сын: Поленников Петр Трофимович
Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.11.1870
Рождение ребёнка
01.05.1872
Сын: Поленников Николай Трофимович
Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Поленников Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.01.1877
Сын: Поленников Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна
Смерть
04.07.1899
Похороны
05.07.1899