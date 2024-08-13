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Поленников Трофим Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1841

Дата смерти

04.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1841

Отец: Поленников Егор Петрович

Мать: Поленникова (Андреева) Пелагея Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1866

Жена: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.08.1868

Сын: Поленников Петр Трофимович

Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.11.1870

Дочь: Поленникова (Поленникова) Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.05.1872

Сын: Поленников Николай Трофимович

Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Поленников Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Поленников Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Поленникова (Бородина) Ксения Афанасьевна

Смерть
04.07.1899
Похороны
05.07.1899

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