Головизнина Анисия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1883
Сын: Головизнин Николай Антонович
Отец ребёнка: Головизнин Антон Евсегнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Максим Антонович
Отец ребёнка: Головизнин Антон Евсегнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно