Савелей Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелей Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев

Мать: Вежава Сараева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайла

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петрова

Смерть
Неизвестно
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