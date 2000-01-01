Савелей Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бисубка Литюшев Доняйка Литюшев
Мать: Вежава Сараева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайла
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петрова
Смерть
Неизвестно