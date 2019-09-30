Халак (Артамонова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1932
Дата смерти30.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932
Отец: Артамонов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халак Михаил
Рождение ребёнка
10.06.1960
Дочь: Соловьева (Халак) Ирина
Отец ребёнка: Халак Михаил
Рождение ребёнка
23.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халак Михаил
Смерть
30.09.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно