Халак (Артамонова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халак (Артамонова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1932

Дата смерти

30.09.2019

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932

Отец: Артамонов Илья

Мать: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халак Михаил

Рождение ребёнка
10.06.1960

Дочь: Соловьева (Халак) Ирина

Отец ребёнка: Халак Михаил

Рождение ребёнка
23.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халак Михаил

Смерть
30.09.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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