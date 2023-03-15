Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Работа или профессия
Неизвестно
Горный инспектор
Рождение ребёнка
06.03.1871
Сын: Шретер (Schroter) Алексей (Alexey)
Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
17.03.1873
Дочь: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Агафонова (Шретер) Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна
Рождение ребёнка
17.08.1882
Сын: Шретер (Schroter) Иван (Ivan)
Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна
Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1909
Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан