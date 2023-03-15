Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шретер (Schroter) Анатолий (Anatoly)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Schroter (Шретер) Wilhelm (Василий Иванович)

Мать: Шретер Наталия (Nataly) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Горный инспектор
Рождение ребёнка
06.03.1871

Сын: Шретер (Schroter) Алексей (Alexey)

Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна

Рождение ребёнка
17.03.1873

Дочь: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна

Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Агафонова (Шретер) Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна

Рождение ребёнка
17.08.1882

Сын: Шретер (Schroter) Иван (Ivan)

Мать ребёнка: Шретер (Жуланова) Аграфена Фроловна

Ургун, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1909
Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

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