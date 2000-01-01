Кудымова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымова Евдокия Степановна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Кудымов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Кудымов Егор Николаевич

деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До ?.02.1926

Муж: Кудымов Егор Николаевич

Место жительства
Между 1947 и 1948
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Смерть
Неизвестно
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