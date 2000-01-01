Кудымова Евдокия Степановна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1926
Сын: Кудымов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Кудымов Егор Николаевич
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До ?.02.1926
Место жительства
Между 1947 и 1948
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР.
Смерть
Неизвестно