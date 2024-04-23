Куждавлетов АбдулГазиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куждавлетов АбдулГазиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Куждавлет

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серубаева Гуляйша

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мухамадеев ГабдулСалих Ишбулды

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Махуб-Джамал Ишбулдовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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