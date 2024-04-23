Куждавлетов АбдулГазиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Куждавлет
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серубаева Гуляйша
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мухамадеев ГабдулСалих Ишбулды
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Махуб-Джамал Ишбулдовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно