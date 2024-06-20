Несмашная (Бага) Ульяна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмашная (Бага) Ульяна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1922

Отец: Бага? Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Несмашный (Несмачный) Иван Степанович

Рождение ребёнка
10.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Несмашный (Несмачный) Иван Степанович

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