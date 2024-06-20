Несмашная (Бага) Ульяна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1922
Отец: Бага? Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Несмашный (Несмачный) Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Несмашный (Несмачный) Иван Степанович