Куряткина Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряткина Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряткин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1883

Сын: Куряткин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.11.1889

Сын: Куряткин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Куряткина) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Куряткина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич

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