Куряткина Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1883
Сын: Куряткин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.11.1889
Сын: Куряткин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Куряткина) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Куряткина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Яковлевич