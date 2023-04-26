Бастрыкина Евдокия (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Евдокия (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Бастрыкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Бастрыкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1896

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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