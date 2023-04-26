Бастрыкина Евдокия (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1887
Сын: Бастрыкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1889
Сын: Бастрыкин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1896
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно