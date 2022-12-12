Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мархуба Яхшинбетова
Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Магрифа Яхшинбетова
Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яхшинбет Тулькубаев
Смерть
Неизвестно