Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайша

Гайша

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимирбулат Яхшинбетов

Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мархуба Яхшинбетова

Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Магрифа Яхшинбетова

Отец ребёнка: Яхшинбет Тулькубаев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яхшинбет Тулькубаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close